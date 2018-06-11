A101 Sony Xperia XA özellikleri, Fiyatı ve yorumları

A101 bu hafta Sony Xperia XA akıllı telefonu getirmektedir. Bu telefonu almak isteyenler internette fiyat karşılaştırması ve Sony Xperia XA teknik özelliklerini araştırmaktadır.

Teknoscrool.com olarak sizleri ufaktan bilgilendirmek istedik.

İlk olarak Sony Xperia XA teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modelde 5 inçlik bir ekran bulunuyor. 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran yer almaktadır. Batarya kapasitesi ise 2300 mAh’dır. Sony Xperia XA arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 8 MP‘dir.İşlemci performansına geçtiğimizde ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6755 chipset bulunmaktadır. 2 GB RAM ile iyi performans sunmayı hedeflemektedir. Xperia XA dahili depolama hafızası 16 GB’dır. Bu hafıza yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz. 4.5G desteği, NFC, Radyo özelliğininde olduğunu hatırtalım.

Sony Xperia XA modeli A101’e 699 TL‘den geliyor. İnternette fiyatlarına baktığımızda 749 TL‘den başladığını görüyoruz. Sonuç olarak fiyat olarak gayet uygundur.

Bu modeli kimler almalı: Akıllı telefonlarda yüksek grafik içeren oyunlar oynamayan, WhatsApp,Facebook v.s. bu tarz sosyal medya uygulamalarını kullanan, internette bankacılık işleri gibi birçok adımları rahatlıkla yapabilirsiniz.

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