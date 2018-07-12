700-1000 TL arası Radyo özelliği olan akıllı telefon önerileri

Akıllı telefonlarda radyo özelliği kullanıcılara göre önemli yada önemsiz olmaktadır. Bugün sizlere 700 TL ile 1000 TL arasında Radyo özelliği olan akıllı telefonlardan bahsetmek istiyoruz.

Tabi günümüzde artık hemen hemen herkesin yüksek kotalı internet paketleri bulunmaktadır. Hal böyle olunca müzik ihtiyacı youtube gibi video paylaşım platformları aracılığıyla giderilmektedir. GSM Operatörlerinin de müzik servisleri popüler olunca radyo eksikliği hissedilmemektedir. Fakat bazı kullanıcılar için radyo özelliği ayrıdır. Bu bu kullanılar için telefon modellerini yazmak istiyoruz. Her modelin teknik özelliklerini detaylı bir şekilde yazmaktan ziyade model ismi ve fiyatı konusunda bilgi vermek istiyoruz.

– Moto G5S Plus modeli 5.5 inç, 32 GB dahili depolama, 3 GB RAM ve 3000 mAh batarya kapasitesi ile 999 TL’den satılmaktadır.

– Alcatel A7 modeli 5.5 inç, 32 GB depolama, 3 GB RAm ve 4000 mAh’lık güçlü bataryası ile 899 TL’den satılıyor.

– GM8 modeli 5.7 inç,32 GB dahili depolama, 3 GB RAM ve 3075 mAh bataryası ile birlikte 939 TL’den satılmaktadır.

– Vodafone Smart V8 modeli 5.5 inç, 32 GB depolama, 3 GB RAM ve 3000 mAh batarya ile 850 TL’ye satın alabilirsiniz.

– Lenovo K6 Note modeli 5.5 inç, 32 GB dahili depolama, 3 GB RAM ve 4000 mAh’lık bataryası ile 899 TL’den satın alabilirsiniz.

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