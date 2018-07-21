6.2 inçlik Alcatel 5V özellikleri

Alcatel markası akıllı telefon camiasında ses getiren modelleri üretmeye devam ediyor. Alcatel 5V modeli resmi olarak tanıtıldı.

Büyük ekranlı telefon kullanmayı severler bu telefon büyük ilgi gösterecğeine hiç şüphe yok diyebiliriz. Ayrıca çerçevesiz ekran tasarımı ile de büyük ilgi görecek.

İsterseniz Alcatel 5V teknik özelliklerine bakalım.

6.2 inçlik dev bir IPS LCD ekranı bulunuyor. 268 PPI Piksel yoğunluğunda ve ekran/gövde oranı ise yüzde 84.44 oranındadır. Bu oran oldukça iyi bir orandır.

Tabi ekran büyük olunca şarj konusuda çok önemli olmaktadır. Alcatel 5V modelini 4000 mAh’lık bir güçlü batarya desteklemektedir. Bu batarya ilse 650 saate kadar bekleme süresi hedeflemektedir.

Alcatel 5V kamera özellikleri: Bu modelde 12 megapiksellik arka ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunuyor. Arka kamera F2.2 diyafram aralğına sahip ve 1080p video çekebilirsiniz. İkinci arka kamera ile F2.4 diyafram aralığına ulaşmaktadır. Ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 720p video kaydı yapabilirsiniz. F2.8 diyafram selfie çekebilirsiniz.

Alcatel 5V performansı: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6762 yonga seti bulunmaktadır. 3 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım gerçekleştirebilirsiniz. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu hafızayı hafıza kartı ile 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

4.5G desteği, NFC ve parmak izi okuyucusu ile Alcatel 5V orta segmentte iddialı bir telefon olacaktır.

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