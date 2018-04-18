500-1000 TL arası iyi kulaklık çeşitleri (2018)

Son yıllarda artık müzik dinlemeler için akıllı telefonların yanında verilen kulaklıklar tercih edilmiyor. İyi bir müzik deneyimi için kaliteli kulaklıklar tercih edilmeye başlandı. Bugünkü yazımızda size 4 adet 500-1000 TL arasında alınabilecek kulaklık modellerinden bahsetmek istiyoruz.

1.Model Philips SHB9850NC

Bu modelde aktif gürültü engelleme teknoloji mevcuttur. Maksimum gücü 40 mW’dir. Bağlantı özelliklerine baktığımızda ise Kablosuz bluetooth bulunuyor. Ayrıca NFC ve çoklu bağlantıda yer almaktadır. Philips SHB9850NC şarjı ne kadar gidiyor diye merak ediyorsanız en az 15 saat aktif kullanım ile 45 saate kadar sürmektedir. USB’den kısa sürede şarj olmaktadır. Renk olarak ise sadece siyah renk bulunmaktadır.

Philips SHB9850NC fiyatı ise 559-599 TL arasında değişmektedir.

2.Model Sony XB950B1

Sony’nin bu kulaklığı hem ses olarak hem donanım olarak tatmin edicidir. Uyumluluk platformlarına baktığımızda Android, IOS, Mac, Windows ile sıkıntısız çalışmaktadır. Bluetooth ve NFC ile kablosuz bağlantı kurabilirsiniz. Şarj süresi ise en az 18 saat ile 200 saate kadar bekleme süresi hedeflemektedir. USB ile 4 saat civarında tam şarj olmaktadır. Uzaktan kumanda özelliği ile Bas, Çağrı, Güç, Müzik ve Ses kontrolü yapabilirsiniz. Renk seçenekleri olarak ise Kırmızı, Mavi ve Siyah renkleri bulunuyor.

Sony XB950B1 fiyatı ise 719-799 TL arasında değişmektedir.

3. Model Sony MDR-100ABN

Sony’nin bu modeli bir önceki yazdığımız modele göre çok daha üstündür. Kablosuz bluetooth ve NFC bağlantısı bulunuyor. Kullanım süresi ise en 20 saattir. USB ile 6 saatte tam şarj edebilirsiniz. Uzaktan kumanda özelliği ile çağrı kontrol, güç kontrol, gürültü kontrol, müzik kontrol ve ses kontrol edebilirsiniz. Renk seçenekleri olarak bordo, kırmızı, mavi ve siyah renkleri mevcuttur.

Sony MDR-100ABN fiyatı ise 979 TL civarındadır.

4. Model Sennheiser Momentum Free

Bu model diğer 3 modele göre tasarım tamamen farklıdır. Kanal içi tasarımı ise diğer modellere göre daha rahat taşınmaktadır. 4 farklı boy başlık, taşıma çantası, sesli bildirim, mıknatıslı sırt, metal gövde, güçlü bas ve boyun bandı gibi başlıca teknik özellikleri bulunuyor. 118 dB hassasiyet ve 22 kHz yüksek frekans değeri bulunuyor. Bluetooth kablosuz bağlantı özelliği bulunmaktadır. NFC bağlantısı bulunmamaktadır. Aktif gürültü engelleyici özelliği ile Sennheiser Momentum Free kulaklık fiyatı 849 TL’dir.

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