250 TL altı Oto Buzdolabı modelleri

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Bu yazımızda sizlere 250 TL altında olan oto buzdolabı çeşitlerinden bahsetmek istiyoruz.

Genelde artık yeni model arabalar torpido soğutucu bulunuyro fakat daha büyük hacim isteyenler için oto buzdolapları oldukça kullanışlı olmaktadır.

1. Model Icepeak LY0506 Oto Buzdolabı

Bu modelin net hacmi 6 LT’dir. 12 Volt güç ile çalışıyor ve 2.6 Kg ağırlığa sahiptir. İnternette 189 TL’den satılmaktadır.

2. Model Andoutdoor Space Oto Buzdolabı

Bu oto buzdolabı 13 LT’lik oldukça büyük bir hacime sahiptir. 12V ile çalışmaktadır. Bu modelin fiyatı 209 TL’den internetten satılmaktadır.

3. Model Master MTR BZ-2400 Oto Buzdolabı

Bu model 24 LT’lik dev bir hacime sahiptir. 12 Volt ile çalşıyor ve 4 farklı renk çeşiti bulunmaktadır. 40 cm yükseklik, 35 cm genişlik ve 19.5 cm derinlik ölçüleri bulunuyor. Bu ürünün fiyatı 199 TL civarlarında internetten satılmaktadır.