250-300 TL arası kameralı drone modelleri

Bu aralar koronavirüs sebebi ile herkes evinde vakit geçiyor. Eğer bir hobiniz yoksa sizlere bir önerimiz olacak. Evde uçurabileceğiniz yada balkondan uçurabileceğiniz 250 TL ile 300 TL aralığında olan drone modellerinden bahsetmek istiyoruz.

1. Model: Preo RQ77

Bu drone modeli evde rahatlıkla uçurabilirsiniz. Ayrıca rüzgarsız havalarda hafif uçuş yapabilirsiniz. Ortalama olarak 7-10 dakika aralığında şarj süresi gitmektedir. Drone üzerinde kamera bulunmaktadır. Telefon ile kontrol özelliği olduğu için tercih edilmektedir. Bu drone fiyatı 250 TL civarlarındadır.

1. Model: Eachine H8C

Bu drone modelinde öne çıkan özellik olarak takla atabilme özelliğinin olmasıdır. 2 MP çözünürlüğünde dahili kamerası bulunuyor. 250 mAh’lık bataryası ile ortalama olarak 8 dakika civarında uçuş yapabilirsiniz. Batarya ortalama 45 dakika içinde dolmaktadır. Bu model 299 TL civarlarında satılmaktadır.