2021 yılının en pahalı servet değerindeki ekran kartları

Daha önceki yazılarımızda bilgisayarların fiyatlarını ikiye katlayan ekran kartlarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise çıtayı bir adım yükseliyoruz ve servet değerindeki ekran kartlarından bahsetmek istiyoruz.

Bizim ekran kartları hakkında bilgimiz basit seviyededir. Öyle detayları bilmiyoruz. Bu kadar fiyatları neden yüksek onu da bilmiyoruz. Belki ziyaretçilerimizden bu ekran kartları hakkında bilgisi olan olursa ve güzel bir şekilde bilgilendirirse çok mutlu oluruz.

PNY Quadro RTX 8000

Bu ekran kartı 48 GB ve fiyatı 58.999 TL’dir.

Asus ROG Strix GeForce RTX 3090

Bu ekran kartının fiyatı 38.499 TL ile 39.999 TL aralığında değişmektedir. Bu ekran kartı 24 GB

24 GB ekran kartı olan birkaç model daha bulunmaktadır. Onların fiyatları da hemen hemen aynı olduğu için yazmak istemedik. Diğer farklı boyutta olanlara devam edelim.

PowerColor Red Devil Radeon RX 6900 XT 16GB GDDR6

Bu ekran kartı 16 GB

Fiyatı ise 26.999 TL

Hemen hemen aynı özelliklerde farklı modeller bulunuyor. Fiyatları da birbirlerine yakın olduğu için yazmadık.

Palit GeForce RTX 3070

Bu ekran kartı 8 GB’dır. Fiyatı ise 16.999 TL civarlarındadır.

Bilgi: Yukarıdaki ekran kartı modellerini tamamiyle rastgele seçtik. Karşılaştırma sitelerinden sorgulama yaparak aralarından seçtik. Yazımızın başında dediğimiz gibi bu tarz yüksek fiyatlı ekran kartı modelleri nerelerde kullanılır, neden fiyatları bu kadar yüksek olduğu konusunda bilgi veren olursa bu yazının içine eklemek isteriz.