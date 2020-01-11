2020 yılı 500 TL altı en iyi 2 telefon modeli

2020 yılına girdiğimizde sizlere 500 TL altı akıllı telefon modellerinden birkaç tanesini yazmak istiyoruz. Günümüzde akıllı telefonlarda oyun oynamayı çok seviyoruz. Grafiği iyi olan oyunlar için mecburen performanslı telefonlar gerekiyor. Ama ben oyun oynamıyorum sadece internette sörf ve sosyal medya uygulamaları kullanırım derseniz 2020 yılı 500 TL altı telefon modellerimiz tam size göre olacaktır. Bu yazımız ile kafanızda bazı modelleri belirleyebilirsiniz.

LG G3 Beat



Ekran: 5 inç 720p IPS @ 294 PPI

Ek Özellikler: Knock code, lazer fokus

Kalınlık/ Ağırlık: 10.3 mm / 134 gram

İşlemci: 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400

Grafik İşlemci: Adreno 305

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB (Kullanılabilir boş hafıza 4 GB) + microSD

SIM: MiniSIM

İşletim Sistemi: Android 4.4.2 KitKat

Ana Kamera: 8 Megapiksel / 1080p video kaydı

Ön Kamera: 1.3 Megapiksel ön kamera

Batarya: 2540 mAh / 16 saat konuşma süresi

Fiyat: 499 TL

Samsung Galaxy S4 Mini

Galaxy S4 Mini, Qualcomm‘un 1.7 GHz hızında çalışan Snapdragon 400 işlemcisi, Adreno 305 GPU‘su, 1.5 GB RAM, 8 GB dahili hafıza + microSD kart desteği, 8 Megapiksel ana kamera, 1.9 Megapiksel ön kamera, 1900 mAh batarya yer almaktadır.

Fiyatı ise 499 TL civarlarındadır.

Çok daha fazla model var fakat biz 500 TL altı en iyi performans sağlayacak modelleri yazmak istedik. Diğer modeller beklenen hız ve akıcı kullanımı bu iki model gibi sağlayamaz.