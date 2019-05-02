2019 yılı zam sonrası güncel telefon fiyatları

ÖTV oranları değiştikten sonra telefon fiyatlarında oldukça iyi bir artış oldu.

1 Mayıs 2019’dan önce telefon alanlar ortalama 300-900 TL arasında otomatik olarak kar etti diyebiliriz. Bu yazımızda sizlere bazı telefon modellerinin önceki ve sonraki fiyatlarını yazmak istedik. Bu arada büyük markaların amiral gemisi modellerinin fiyatları cepleri iyice yakmaya devam edecek.

Bizimde kullanmış olduğumuz Xiaomi Pocophone F1 modeli zamdan önce 2799 TL‘den satılırken şimdi 3199 TL gibi bir fiyat ile satılmaktadır. Tabi bu fiyatlar Türkiye garantili olanlarından değildir.

Samsung’un favori modeli Galaxy Note 9 zamdan önce 5.490 TL’den satılırken şmdi 5.899 TL‘den satılmaktadır.

Samsung’un diğer modeli 6219 TL’den 6799 TL‘ye çıktı.

iPhone XS 8499 TL’den 9299 TL‘ye çıktı.

iPhone XS Max modeli ise 9499 TL’den 9999 TL‘ye çıktı.

Xiaomi’nin amiral katili modeli 4799 TL’den 5199 TL‘ye fırladı.

Huawei’nin ses getiren modeli P30 Pro 256 GB olan modeli 6999 TL‘den 7599 TL‘ye tırmandı.

Diğer modelleri alt alta yaza yaza bitmeyeceği için ortalama olarak 400 TL civarlarında 3000 TL altı telefonlara fiyat farkı geldi. 3000 TL üzerindeki telefonlara ise 400-800 TL gibi fiyat farkı geldi.