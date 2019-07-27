2019 yılı üretimli en ucuz fiyatlı 3 telefon modeli

2019 yılı içerisinde üretilmiş olan ve fiyatı en uygun akıllı telefon modellerinden bahsetmek istiyoruz. 2019 yılı içerisinde üretilmiş olan akıllı telefonlar arasında en uygun fiyat 689 TL’den başlıyor.

Xiaomi Redmi Go

Bu model 5.0 inçlik bir HD IPS LCD ekrana sahiptir. 3000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile rahatça bir günü devirebilirsiniz.

8 MP arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Performans olarak ise 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli, 1 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 425 chipset bulunuyor. 4.5G’yi destekleyen bu akıllı telefon 689 TL civarlarında satılmaktadır.

Samsung Galaxy A2 Core

Bu akıllı telefon 5.0 inçlik SD 220 PPI Piksel yoğunluğunda bir ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise % 68.55’dir. Batarya kapasitesi ise 2600 mAh’dır. 5 MP arka ve 5 MP ön kamera çözünürlüğü bulunuyor. Full HD video kaydı yapabilmektedir. Performans olarak baktığımızda ise 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 1 GB RAM’Li Samsung Exynos 7 Octa 7870 chipset bulunmaktadır. 16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD desteğide yer almaktadır. 4.5G desteği ile birlikte 759 TL’den satılmaktadır.

GM 9 Pro

General Mobile’ın uygun fiyatlı performanslı modeli GM 9 Pro 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir. 293 PPI Piksel yoğunluğundaki ekranı ile % 73.82 gövde oranına sahiptir. 3500 mAh’lık batarya ile oldukça iyi bir şarj süresi hedeflemektedir. Değiştirebilir batarya olduğunu not düşelim. 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera yer alıyor. Full HD video kaydı yapabilirsiniz. Performans olarak ise 1.5 GHz hızında 4 çekirdekli MediaTek MT6739 chipset bulunuyor. 1 GB RAM ile 16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz. 4.5G ve radyo özelliği bulunan GM 9 Pro modeli 849 TL’den satılmaktadır.