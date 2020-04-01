20.000 mAh üstü Powerbank modelleri

Akıllı telefonların en büyük dezavantajları arasında şarj sürelerinin kısa gitmesidir. Markalar yeni modellerinde şarj süresini artırmak için en yüksek kapasiteli bataryaya sahip modellerini piyasaya çıkartıyor. Fakat yinede yetersiz geldiği için telefon kullanıcıları powerbank almayı tercih etmektedir. Bu yazımızda sizlere Ülkemizde satılan en yüksek kapasiteye sahip powerbank modellerini yazmak istedik.

1. Model: Proda PowerBox

Bu powerbank 30.000 mAh’lık bir kapasiteye sahiptir. İki farklı cihazı şarj edebilmektedir. Birinci çıkış normal hızda, ikinci kısım ise hızlı şarj etmektedir. El feneri ve bataryanın yüzde kaç kaldığını gösteren dijital ekran özelliği bulunmaktadır. Bu cihaz 160 TL civarlarında satılmaktadır.

2. Model: RAVPower Ace 22000

Bu powerbank 22.000 mAh’lık kapasiteye sahiptir. 3 adet çıkış özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu 3 adet çıkışın hepsinden 2.4 A gücünü alabilirsiniz. 406 gram ağırlığına sahip bu cihaz 199 TL civarlarında satılmaktadır. El feneri özelliği maalesef bulunmuyor.

Not: Yukarıdaki modelleri internette kendimiz araştırma yaparak 20.000 mAh üstü ülkemizde satılanları ekledik. Bizim görmediğimiz model olabilir. Eğer sizin önerebileceğiniz bir model olursa bize yorum yazarak ekleyebilirseniz elimizden geldiği kadar bilgilendirmek istiyoruz.