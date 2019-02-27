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2 farklı şekilde Galaxy S10 ekran görüntüsü alma

tarafından 27 Şubat 2019 Tarihinde eklendi

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli resmi olarak tanıtıldı. Güzel tasarımı ve teknik özellikleri ile oldukça dikkatleri üzerine çekti.

Bizim bu yazıyı yazmamızdaki amaç ise Galaxy S10 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istedik. Aslında artık birçok telefon markasında ekran görüntüsü alma adımları hemen hemen aynı fakat biz yinede sitemizde bulunması için eklemek istedik.

Galaxy S10 ekran görüntüsü iki farklı yöntem ile alabilirsiniz.

Genel olarak Samsung telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemi aynıdır. Galaxy S10 ekran görüntüsü almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tutmamız gerekmektedir.

Galaxy S10 bulunan sensörler ile farklı yöntemler ile ekran görüntüsüde alabilirsiniz.Elinizi sağdan sola veya soldan sağa doğru kaydırarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar, Gelişmiş Özellikler menüsüne gidin ve oradan, “avuç içi kaydırma” seçeneğini etkinleştirin.

Sonuç olarak baktığımızda çoğu kişi birinci yöntemi kullanmaktadır. Sensörleri kullanırken istemedende olsa farklı işlemler yapıldığı için pek tercih edilmemektedir.

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