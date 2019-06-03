2 adet Video düzenleme programı önerisi

Etkili ve kolay çalışma yapabileceğiniz video düzenleme uygulamalarından 2 tanesini sizlere önermek istiyoruz.

Shotcut

Ücretsiz bir uygulama olmasına karşın, aşırı profesyonel özellikler sunan Shotcut, mutlaka tercih edilmesi gereken video düzenleme uygulamaları arasında yer alır. Ara yüz olarak diğer birçok programa göre farklı olan ve alışılması zor olan bu uygulama, her ne olursa olsun kısa sürede kolaylıkla öğrenilebilir. Uygulamanın çok yetenekli olması, ilginin de çok olmasına haliyle Youtube üzerinde birçok eğitici videosunun olmasına neden olmuştur. Bu nedenle Youtube videolarıyla da uygulamayı kolaylıkla çözebilirsiniz. Video filtreleri bakımından oldukça zengin olan uygulama, proje türünüze göre de bir düzenleme modu sunar. En çok bu kısmı kafa karıştırıcı olsa da Linux üzerinde de kullanılabiliyor olması, uygulamanın en önemli avantajlarından biridir.

Davinci Resolve

En iyi ücretsiz video düzenleme programları 2019 listesinin başarılı uygulamalarından biri olan Davinci Resolve, çok geniş kapsamlı, müthiş yetenekleri olan, ücretli uygulamaların sunduğu özellikleri ücretsiz sunan ve kolay kullanımı olan harika bir video düzenleme programıdır. Video düzenleme programlarının sahip olduğu nadir özelliklerden biri olan sezgisel ara yüz, uygulamanın kullanışlılığını arttırırken, amatörden başlayıp profesyonel olmanıza imkan tanıyan önemli uygulamalardan arasında yer alır.

Renk düzenleme konusunda eşsiz yetenekleri olan bu uygulama, HDR desteği de sağlayarak çok kullanışlı bir çalışma ortamı sağlar. 8K desteği bile olan bu uygulama, video filtresi konusunda da oldukça zengindir. Profesyonel video tasarımcılarının ve ünlü Youtuberların yayınladıkları afili videolar, kaliteli bir kameranızın olması durumunda Davinci Resolve ile de çok kolay bir şekilde hazırlanabilir. Uygulamanın tek eksiği, doğrudan Youtube’ye yükleme özelliğinin olmamasıdır. Öncelikle videoyu dışa aktarmanız, ardından Youtube kanalınıza yüklemeniz gerekir.