19 TL’ye Piranha Bluetooth kulaklık sizce nasıl?

Gelen bir soruda ziyaretçimiz bir market zincirine Piranha Bluetooth kulaklığının geldiğini ve fiyatının 19.95 TL olduğunu, bu fiyata alınabilecek bir ürün olup olmadığı konusunda yanıt istemiştir.

Bu soru geldikten sonra kulaklığı bulduk ve internetteki fiyatlarını araştırdık.

İlk olarak Piranha Bluetooth kulaklık fiyatı market zincirinde oldukça uygun olduğunu belirtelim. Bluetooth kulaklarının fiyatlarını araştırdığımızda genel olarak 39 TL’den başladığını görmekteyiz. Tabi daha yüksek fiyatlı kulaklıklar bulunuyor.

Piranha Bluetooth kulaklığının özellikleri

Telefon görüşmesi

Müzik dinleme

iPhone ve Android işletim sistemin uyum sağlaması

2 yıl garanti

Sonuç olarak baktığımızda düşünülmeden fiyatına göre alınır. Performans olarak sıkıntı çıkaracak bir ürün değildir. Özellikle bu aralar arabadan telefon ile konuşurken ceza yeme oranları arttığını düşünürsek her akıllı telefon kullanıcısına gerekli bir üründür.