Vestel Venus GO özellikler ve fiyatı

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Vestel’in yeni modeli Venus GO modeli tanıtıldı. Uygun fiyatlı olması ile her cebe hitap edecek model diyebiliriz.

Vestel Venus GO teknik özelliklerine kısaca bakalım;

5.0 inçlik gayet ideal bir ekran boyutuna sahiptir. Bu ekran IPS LCD ekran teknolojisini kullanıyor ve 294 PPI’dır. Batarya kapasitesi ise 2350 mAh’dır. Değiştirebilir bataryası olduğunu hatırlatalım. Performans olarak ise 1.3 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti bulunmaktadır. 1 GB RAM ve 4 çekirdek ile orta segment altında gayet iyi performans sunmayı hedeflemektedir. 8 GB dahili depolama hafızası bulunuyor. Bu hafıza bana yetmez derseniz 64 GB’lık hafıza kartı takabilirsiniz. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 8 MP arka vee 5 MP ön kamerası bulunuyor. Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü ile yüklü olarak gelecektir. Vestel Venus Go molei 4.5G desteklemektedir. Artık hiçbir telefon 4.5G desteğini vermeden üretilmemektedir. Vestel Venus GO fiyatı açıklandı. 10 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 899 TL’den raflardaki yerini aldı.