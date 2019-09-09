1000 TL altı Alcatel 1S teknik özellikleri ile incelenmesi gerekiyor

1000 TL altı telefon almayı planlıyorsanız Alcatel 1S teknik özelliklerini sizler için yazmak istedik.

Alcatel 1S modeli 2019 yılında piyasaya çıkmıştır. Bu modelde 5.5 inçlik 293 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 74.71’dir. 3060 mAh’lık bataryası ile rahatça bir günü devirebilirsiniz. Alcatel 1S arka kamerası 13 MP çözünürlüğündedir. Optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. Arka kamerası ile 1080p Full HD video kaydı gerçekleştebilirsiniz. İkinci arka kamerası 2 MP ve bu ikinci arka kamera derinlik algısı özelliğini katmaktadır. Selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğündedir. Kamera modu olarak Yavaş çekim özelliğide bulunuyor.

Alcatel 1S performans olarak 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A55 chipset bulunuyor. 3 GB RAM ile oldukça akıcı kullanım hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takacağınız microSD kart ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 9.0 Pie sürümü ile yüklü gelen Alcatel 1S modeli 999 TL’den satılmaktadır.