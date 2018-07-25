1000-1100 TL arası telefonlar (En iyi 2 adet)

1000-1100 TL arasında akıllı telefon almayı planlıyorsanız sizlere 2 adet telefon önerimiz olacaktır.

İlk modelimiz Xiaomi Redmi 5 Plus

Bu model Xiaomi markasının en çok incelenen modelleri arasında yer almaktadır. Neden derseniz uygun ve fiyat performansından dolayı ilgi görmektedir.

Xiaomi Redmi 5 Plus ekran özellikleri: Bu modelde 5.99 inçlik dev bir ekran bulunuyor. Bu ekran IPS LCD ekran teknolojisine sahip ve 403 PPI Piksel yoğunluğundadır.Ekran/Gövde oranı ise % 77.43 gibi başarılı bir orana sahiptir. Arayüz olarak ise MIUI 9.0 arayüzü ile yüklü olarak gelmektedir.

Batarya kapasitesi ise 4000 mAh’dır. Çok rahat bir şekilde 1 günü devirebilirsiniz. Değiştirelemez bataryası olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Redmi 5 Plus Kamera özellikleri: 12 Megapiksellik arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu arka kamaera F2.2 diyafram aralığına sahiptir. Ayrıca 2160p Ultra HD video kaydı da çekebilirsiniz. Selfie kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.Ön kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

Xiaomi Redmi 5 Plus performans özellikleri: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 506’dır. 3 GB RAM ile oldukça iyi bir performans sunmayı hedeflemektedir.

32 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip ve isterseniz bu kapasiteyi microSD hafıza kartı desteği ile 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android işletim sistemi ise Android 7.1.2 Nougat sürümü ile yüklü geliyor. Android 8.0 Oreo sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda ise maalesef herhangi bir netlik bulunmuyor. 4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 bulunuyor. Yani saniyede 120 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

Kızılötesi ve radyo özellikleri Redmi 5 Plus eşdeğer modellerine göre öne çıkmaktadır.

Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği ile Xiaomi Redmi 5 Plus modeli 1099 TL’den satılmaktadır. 64 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip olan modeli ise 1299 TL’den satılmaktadır.

Telefon çıkış tarihi: 13/03/2017

2. Model Xiaomi Redmi Note 4

Bu modelde gayet ilgi gören bir modeldir.

Xiaomi Redmi Note 4 ekran özellikleri: 5.5 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunuyor. 401 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi tercih edilmiştir. MIUI 8.0 arayüz tercih edilmiştir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 72.67 oranındadır.

Batarya kapasitesi ise 4100 mAh’dır. Ekran boyutuna göre eşdeğer modellerine kıyasladığınıda batarya kapasitesi oldukça yüksektir.Değiştirelemez bataryası maalesef bulunmuyor.

Xiaomi Redmi Note 4 kamera özellikleri: 13 megapiksellik arka kamerası bulunmaktadır. Bu arka kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir. 1080p video çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahiptir.

Xiaomi Redmi Note 4 performans özellikleri: Performans olarak 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 chipset’den güç almaktadır. Grafik işlemcisi olarak Adreno 506 tercih edilmiştir. 3 GB RAM ile gayet hızlı ve akıcı kullanım gerçekleştirebilirsiniz. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu kapasiteyi isterseniz 128 GB’a kadar artırabilrisiniz.

İlk olarak telefonu aldığınızda Android 6.0 Marshmallow sürümü ile geliyor. İlk güncelleme ile Nougat sürümüne geçiş yapmaktadır. Fakat Android 8.0 Oreo sürümüne büyük ihtimal ile geçiş yapmayacaktır.

4.5G, kızılötesi,radyo, çift hat ve parmak izi okuyucusu ile 1099 TL’den satılmaktadır. Bu model 19 Ocak 2017 günü piyasaya çıkmıştır.

SONUÇ: Teknoscrool.com olarak bizim önerimiz ilk modelden yana olacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)