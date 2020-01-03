100 TL altı kombi oda termostatı

Bu yazımızda sizlere 100 TL altı oda termostatı modellerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle kış aylarında daha popüler olan bu cihazlar sayesinde sürekli olarak kombinin yanına gidip açıp kapatmanıza gerek kalmamaktadır. Termostat sayesinde oda içerisi sıcaklığını ayarlamanız yeterli olacaktır.

En düşük fiyattan 100 TL’ye kadar olan modelleri ekleyeceğiz. İnternette araştırma yaparak bu modelleri ekledik. Fiyat haricinde herhangi bir ilişkisi yoktur.

1.Model: Syntech SYN174

Bu cihaz 10 derece ile 30 derece aralığını kontrol edebilmektedir. 59 TL‘den satılmaktadır.

2.Model : Siemens RAA21

Bu model analog bağlantılıdır. 8 ile 30 derece aralığında sıcaklık kontrolü yapabilirsiniz. Cihaz 80 TL’den satılmaktadır.

3. Model : Demirdöküm SD2005 Exabasic

8 derece ile 30 derece arasını kontrol edebilirsiniz. 99 TL’den satılmaktadır.