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Yeni Kona Elektrikli modeli bakın kaç km mesafeye ulaşıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2021
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Hyundai Yeni Kona Elektrikli modelinin menzili mesafesinde ufak bir bilgilendirme yapmak istedik. Yeni Kona Elektrik, 64 kWh batarya ile 484 km‘ye kadar gidebilen bir mesafesi var. Tabi bu mesafe kullanıcının sürüşüne göre artabilir yada düşebileceğini unutmayınız.

Birçok kişi elektrikli olunca arabanın hızlı gitmeyeceğini düşünmektedir. Fakat Yeni Kona Elektrikli modeli 204 PS motor gücü ve 395 Nm tork gücü ile gerçekten inanılmaz bir güç üretmektedir. 0’dan 100 km hıza sadece 7.9 saniye ulaşabiliyor. Maksimum 167 km hıza ulaşmaktadır.

Peki Yeni Kona elektrikli aracın bataryası ne kadar sürede doluyor?

%10’dan %100 şarj seviyesine 10,5 kW üç fazlı araç içi şarj cihazı kullanılarak 6 saat 50 dakikada, 7,2 kW tek fazlı araç içi şarj cihazı kullanılarak ise 9 saat 15 dakikada dolmaktadır.

Yeni Kona Elektrikli modelin iki farklı versiyonu bulunmaktadır. 100kW Progressive modeli 705 Bin TL, 150kW Progressive modeli 1.024.000 TL‘dir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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