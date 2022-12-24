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Yeni Express Combi ilave ek opsiyonların fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
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Fotoğraf: Renault Web Sitesi

Yeni Express Combi modelinde Joy ve Touch modelleri bulunuyor. Bu iki pakete ekstradan opsiyonlar ekletebiliyorsunuz. Bu yazımızda sizlere bu ilave opsiyonları ve fiyatlarını yazmak istedik. Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full modeli 445.000 TL‘den satılmaktadır. Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full modeli ise 453.000 TL‘den satılmaktadır.

Yeni Express Combi Joy versiyonuna ekletebileceğiniz ilave opsiyonlar aşağıya eklenmiştir.

Geri Görüş Kameralı Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası: 8.250 TL
Kör Nokta Uyarı Sistemi : 2.250 TL
Geri Görüş Kamerası : 2.000 TL
EasyLink 8″ Multimedya Ekranı : 9.250 TL
Kablosuz Şarj Ünitesi : 3.500 TL
Metalik Renk : 2.750 TL
Arka Park Asistanı : 2.500 TL

Yeni Express Combi Touch versiyonuna ekletebileceğiniz ilave opsiyonlar aşağıya eklenmiştir.

Geri Görüş Kameralı Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası : 8.250 TL
Kör Nokta Uyarı Sistemi : 2.250 TL
Geri Görüş Kamerası : 2.000 TL
Kablosuz Şarj Ünitesi : 3.500 TL
Metalik Renk : 2.750 TL
EasyLink 8″ Multimedya Ekranı : 9.250 TL

Yukarıdaki fiyatlar 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu resmi internet web sitesinde yazmaktadır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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