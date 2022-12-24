Yeni Express Combi ilave ek opsiyonların fiyatları

Yeni Express Combi modelinde Joy ve Touch modelleri bulunuyor. Bu iki pakete ekstradan opsiyonlar ekletebiliyorsunuz. Bu yazımızda sizlere bu ilave opsiyonları ve fiyatlarını yazmak istedik. Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full modeli 445.000 TL‘den satılmaktadır. Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full modeli ise 453.000 TL‘den satılmaktadır.

Yeni Express Combi Joy versiyonuna ekletebileceğiniz ilave opsiyonlar aşağıya eklenmiştir.

Geri Görüş Kameralı Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası: 8.250 TL

Kör Nokta Uyarı Sistemi : 2.250 TL

Geri Görüş Kamerası : 2.000 TL

EasyLink 8″ Multimedya Ekranı : 9.250 TL

Kablosuz Şarj Ünitesi : 3.500 TL

Metalik Renk : 2.750 TL

Arka Park Asistanı : 2.500 TL

Yeni Express Combi Touch versiyonuna ekletebileceğiniz ilave opsiyonlar aşağıya eklenmiştir.

Geri Görüş Kameralı Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası : 8.250 TL

Kör Nokta Uyarı Sistemi : 2.250 TL

Geri Görüş Kamerası : 2.000 TL

Kablosuz Şarj Ünitesi : 3.500 TL

Metalik Renk : 2.750 TL

EasyLink 8″ Multimedya Ekranı : 9.250 TL

Yukarıdaki fiyatlar 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu resmi internet web sitesinde yazmaktadır.