Yağmurda Araba Kullanma Teknikleri

Araba kullanmak hayatımızda oldukça önemlidir, dikkat edilmezse hayati sonuçlara neden olabilir. Arabayı kullanmayı iyi bilmek lazım, bu yüzden yağmurda araba kullanma tekniklerini iyi bilmeliyiz.

Yağmurlu Havada Araç Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli

Yağmurlu havada, daha dikkatli olmalıyız. Yol ve zemin ıslandığı için toz ve bazı yağlar yolu kaygan aynı zamanda zor bir hale getirir. Bu yüzden, fazla fren yapmamalı, hız mesafesini düşürmeliyiz. Sakin ve oldukça dikkatli yavaş bir sürüş yapmaya özen göstermeliyiz. Direksiyon hakimiyetine dikkat etmeliyiz. Buharlaşan camları temiz tutmalıyız, bunun için araç içi ısı klimayı iyi kontrol etmeli, silecekleri düzenli çalışmak oldukça önemlidir. Araç lastiklerini yaz ve kış bakımlarını iyi yapmalıyız.

Lastik Bakımının Önemi

Yağmur başladığında trafik tehlikeli bir hale döner, Yol yeni ıslanmaya başladığı için aracın lastikleri kuru zeminden daha farklı şekilde kayma eğilimi yüksektir. Lastikleri sık sık kontrol etmeli ve yıpranması durumunda değiştirmeliyiz, lastiklerin süresi dört yılı geçmemelidir. Hava şartlarına göre kış lastikleri takılması uygun olacaktır. Kış başlangıcı aralık ayı başlarında kış lastiği takılması karlanma ve buzlanma olduğunda bizi oldukça korur.

Sileceklerin Kontrolü ve Önemi

Silecekler aracın durumuna göre ve havanın aşırı güneş ya da aşırı soğuğa göre ömrü kısalabilir. Aşırı yağmurların yağdığı zamanlarda sileceklerin etkisini daha iyi anlarız. Yağmurun yağdığı sırada cama düşen yağmur damlacıklarını sileceğin etkisiyle daha net görmemiz mümkün olacaktır. Araç lastikleri olduğu kadar yağmurlu havalarda sileceklerin etkisi de oldukça yüksektir.

Takip Mesafesinin Önemi

Yağmurlu havada en önemli etkenlerden birisi de takip mesafesidir. Yağışın olduğu zamanlarda görüş mesafesi çok azalır. Dolu ya da şiddetli sağanak yağışlarda, aracı yavaş kullanmak ve öndeki araç ile takip mesafesini korumak gerekir. Sinyal takip mesafesinde çok önemlidir, görüş mesafesi azaldığı için şerit değişikliklerinde diğer sürücüleri uyarmaya sinyalin etkisi yüksektir. Aynı zamanda sağanak ve sisli havalarda araç farlarını açmak bizi hayati anlamda korur.

Yağmurlu Havada Hız Kontrolü

Yağmurlu havalarda, hız yapmak risklidir. Bu yüzden takip mesafesi olduğu kadar hız yaparken de çok dikkatli olmalıyız, öndeki araç ile takip mesafe hızımızı korumalıyız. Yaya geçidi yada trafik ışıklarına yaklaşırken hızımızı düşürmeliyiz. Yağmurlu havalarda hızımıza ve araç kullanmaya çok dikkat etmemiz gerekir.