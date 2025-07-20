Araba Haberleri

Toyota Corolla yıllık bakım ücreti 2025

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
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2025 yılında toyota Corolla bakım ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Sıfır alınan araçlar garanti kapsamından çıkasıya kadar mecburen herkes servise gitmektedir. Servise görmediğiniz de araç garanti kapsamından çıkıyor.

İllere göre yıllık bakım ücretleri değişmektedir. 2025 yılı temmuz ayı Toyota Corolla yıllık bakım ücreti 9.000 TL 

Normal şartlarda 11.500 TL olduğunu söylediler ama bilmem birşey kart ile 9.000 TL dediler.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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