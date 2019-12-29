TOGG ön sipariş nasıl verilir? Merak ediliyor

Gelen bir soru bizi çok sevindirdi diyebiliriz. Bir ziyaretçimiz yeni tanıtılan % 100 yerli otomobilimiz TOGG ön siparişi vermek istediğini fakat internette araştırdığında maalesef TOGG ön sipariş nasıl verilebileceği konusunda herhangi bir linke ulaşamamış.

İlk olarak yerli arabamızın tasarımını beğenmeyenleri görünce çok üzüldük. Sosyal medya da TOGG tasarımını beğenmediklerini söyleyen kişiler var. Tabiki renkler ve zevkler tartışılmaz. Ama beğenilmediği konusunu propagandaya dönüştürenleri görünce maalesef çok üzüldük. Teknoscrool.com olarak TOGG tasarımını çok ama çok beğendik. Neyse lafı fazla unutmayalım.

TOGG ön sipariş nasıl verilir?

TOGG Türkiye’nin otomobili Girişim Grubu resmi internet sitesi olan www.togg.com.tr adresine girdiğimize ön sipariş alımı ile ilgili resmi bilgi olmadığını gördük. Zaten resmi tanıtımında ön sipariş alımı ile ilgili bir tarih verilmedi. Büyük ihtimal TOGG ön siparişi ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır. Ama siz yinede ben bir tarihe yada bilgiye ulaşmak istiyorum diyorsanız www.togg.com.tr adresine girip sağ üst köşede bulunan “iletişim” kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Not: İlerleyen zamanlarda ön sipariş alımı için açıklamalar gelecektir. Bizim bilgimiz olursa hemen konu içine ekleriz. Eğer sizlerden bir bilgi gelirse de hemen yazı içerisine eklemek isteriz.