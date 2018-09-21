Seat Ibiza saat ayarı nasıl yapılır?

Gelen destek sorularını yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir Seat İbiza kullanıcısı arabasındaki saati nasıl ayarlayabileceği konusunda yardım istemiştir. Arabalar genellikle saat ayarı akü değişimi yada arabanın elektriği...

1990’lı yıllarda çocukluk dönemini geçirenlerin en çok keyif veren yer kesinlikle atari salonları olmuştu. Tek jeton ile oyunu bitirmeye çalışmak, yanındaki kişi ver istersen geçeyim, küçükler...

Xiaomi’nin birçok markanın amiral gemisi modeline kafa tutacak olan yeni modeli Mi 8 Pro resmi olarak tanıtıldı. Bu cihazda en etkileyici özellikler arasında ekrana gömülü parmak...