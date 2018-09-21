Seat Ibiza saat ayarı nasıl yapılır?

Gelen destek sorularını yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir Seat İbiza kullanıcısı arabasındaki saati nasıl ayarlayabileceği konusunda yardım istemiştir.
Arabalar genellikle saat ayarı akü değişimi yada arabanın elektriği kesildikten sonra bozulmaktadır. Seat İbiza modellerin analog saat ayarını yapmak çok basittir.
İlk olarak sağ koldaki tuştan saat bölümüne geliniz. Daha sonra Kilometreyi gösteren göstergenin üstünde bulunan tuşu sağa sola çevirerek saat ayarı yapabilirsiniz.
Tuşu sağa doğru çevirip beklerseniz dakika bölümünün değişmeye başlayacağını göreceksiniz. Sola doğru çevirirseniz saat kısmının değiştiğini göreceksiniz. Rakamları değiştirmek için çevirip beklemeniz gerekiyor. Bir kere çevirip bırakırsanız herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Seat Ibiza hakkında sormak istediğiniz her türlü soruyu bize yorum göndererek sorabilirsiniz.