Renault Yeni CAPTUR fiyatı ve ek opsiyon yeni fiyatları açıklandı
Bu yazımızda sizlere Renault Yeni CAPTUR modeline alabileceğiniz ek opsiyon paketleri hakkında bilgilendirmek istedik. İlk olarak Yeni CAPTUR fiyatlarından bahsetmek istiyoruz.
Yeni CAPTUR 3 farklı versiyonda satılmaktadır. Touch, İcon ve RS Line seçenekleri mevcuttur.
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 637.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 684.900
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 707.000
Touch paket Yeni CAPTUR modelinin en baz versiyonudur. Aslında sadece CAPTUR modelinin değil, diğer Renault araçlarında da Touch en baz modeldir.
Touch versiyonuna ekletebileceğiniz ek opsiyonların listesi aşağıdadır.
- Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar & 17” Elmas Kesim
- Alüminyum Alaşım Jantlar) 11.500 TL
- Çift Renk Gövde ve Tavan 5.250 TL
- Metalik Renk 4.000 TL
- Park Asistan Paketi (Ön-Arka Park Sensörü & Geri Görüş
- Kamerası) 4.250 TL
- Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL
- 7” Easy Link Navigasyon 10.250 TL
Yeni CAPTUR İcon ek opsiyon listesi aşağıdadır.
- 10” Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL
- 9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi 17.750 TL
- 18” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant 9.750 TL
- Metalik Renk 4.000 TL
- Eller Serbest Park Destek Paketi 12.250 TL
- Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL
- Sürüş Destek Paketi 28.750 TL
Yeni CAPTUR RS-LİNE ek opsiyon listesi aşağıdadır.
10” Dijital Sürücü Ekranı 7.500 TL
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi 17.750 TL
Metalik Renk 4.000 TL
Eller Serbest Park Destek Paketi 12.250 TL
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 3.500 TL
Sürüş Destek Paketi 28.750 TL
Artn kur fiyatlarından sonra sıfır araba almak oldukça zorlaştı. Araba fiyatlarına gelen zamlardan sonra ek paketlere de zam gelmesini de normal karşılamak gerekiyor. Yukarıdaki bilgileri Renault’un resmi internet sitesinden eklediğimizi belirtmek isteriz.