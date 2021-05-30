Renault Taliant fiyatları (Turbo, SCe ve LPG’li)

Ülkemizde en çok tutulan markalardan bir tanesi olan Renault, yeni modeli olan Taliant’ı tanıttı. Araba tutkunları Taliant modellerini incelemeye başladı.

Biz yazımızda sizlere Taliant fiyatlarından kısaca bahsetmek istiyoruz.

Taliant, iki farklı paket ile satışa sunuldu. Joy ve Touck paket olmak üzere farklı paket donanımları bulunuyor. Tabi Touch pakete ekstra olarak donanımlar ekletebiliyorsunuz. Renault modellerinde duymaya alışkın olduğumuz İcon paket maalesef bu modelde yer almıyor.

Renault Taliant Joy paket 179.900 TL

Renault Taliant Touch paket ise 207.900 TL’dir.

Joy paket ve Touch paketlerini tercih ettiğinizde size satış danışmanı motor seçeneklerini sunacaktır. Motor seçeneklerine göre ise fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Renault Taliant iki paketinde de dizel motor seçeneği bulunmuyor.

RENAULT TALİANT JOY PAKET MOTOR SEÇENEKLİ FİYATLARI

Renault Taliant 1.0 Sce 65 bg olan 179.900 TL

Renault Taliant 1.0 Turbo 90 bg olan 193.900 TL

Renault Taliant 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg otomatik vitesli olanı 212.900 TL

Renault Taliant 1.0 Turbo ECO 100 bg fabrika üretimi LPG’li olanı ise 204.900 TL’dir.

RENAULT TALİANT TOUCH PAKET MOTOR SEÇENEKLİ FİYATLARI

Renault Taliant 1.0 Turbo motor manuel vites seçenekli olan paketi 207.900 TL

Renault Taliant 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg otomatik vitesli seçeneği ise 226.900 TL

Renault Taliant 1.0 ECO 100 bg manuel vitesli olan fabrika üretimi LPG olarak geliyor ve fiyatı 218.900 TL’dir.

Bilgi: Yukarıdaki fiyatlar Renault resmi internet sitesinden alınmıştır.