Renault Megane Sedan eklenebilecek paket fiyatları

Renault Megane İcon paketlere eklenebilecek olan diğer paket ve ürünlerin fiyatları hakkında bilgi vermek istiyoruz. İcon paket Renault’un en dolu paketidir. Tabi en full donanım olsa da bazı ilave özellikler için ekstradan ücret ödemeniz gerekiyor. Renault İcon donanıma eklenebilecek olan paketler ve diğer ürünlerin fiyatlarını aşağıya ekledik.

Teknoloji Paketi : 22.500 TL

Sürüş Paketi : 29.500 TL

(LDW) Şerit Takip Sistemi : 10.750 TL

(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi : 8.750 TL

Metalik Renk : 4.000 TL

18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar : 16.250 TL

Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan : 35.750 TL

Yedek Lastik : 5.750 TL

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi : 11.750 TL

Yukarıdaki fiyatlar Reanult Resmi Web sitesinde yazan bilgiye göre 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmiş. Bakalım bu tarihten sonra fiyatlar ne olacak göreceğiz.

2022 Aralık Megane fiyatları:

Joy 1.3 TCe 140 bg : 551.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg : 711.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg : 797.000 Tl

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg : 752.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg : 848.000 TL