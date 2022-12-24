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Renault Megane Sedan eklenebilecek paket fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
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Renault Megane İcon paketlere eklenebilecek olan diğer paket ve ürünlerin fiyatları hakkında bilgi vermek istiyoruz. İcon paket Renault’un en dolu paketidir. Tabi en full donanım olsa da bazı ilave özellikler için ekstradan ücret ödemeniz gerekiyor. Renault İcon donanıma eklenebilecek olan paketler ve diğer ürünlerin fiyatlarını aşağıya ekledik.

Teknoloji Paketi : 22.500 TL
Sürüş Paketi : 29.500 TL
(LDW) Şerit Takip Sistemi : 10.750 TL
(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi : 8.750 TL
Metalik Renk : 4.000 TL
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar : 16.250 TL
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan : 35.750 TL
Yedek Lastik : 5.750 TL
(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi : 11.750 TL

Yukarıdaki fiyatlar Reanult Resmi Web sitesinde yazan bilgiye göre 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmiş. Bakalım bu tarihten sonra fiyatlar ne olacak göreceğiz.

2022 Aralık Megane fiyatları:

Joy 1.3 TCe 140 bg : 551.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg : 711.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg : 797.000 Tl
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg : 752.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg : 848.000 TL

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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