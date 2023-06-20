Renault Austral modeli tasarımı ile otomobil kullanıcıların dikkatini çok iyi çekmeyi başardı. Haziran ayı içerisinde sokaklarda yavaş yavaş Austral görmeye başladık.

İkinci el ilan sitelerine baktığımızda da 15 tane satılık ilan olduğunu görüyoruz. Tabi ikinci el fiyatları, tahmin ettiğiniz gibi sıfır bayi fiyatından oldukça yüksek. Bayi fiyatına göre yaklaşık olarak 300 bin ile 500 bin TL arasında fazla isteniyor. Asıl konumuza dönersek Renault Austral yedek parça ilanları da şimdiden Google’da çıkmaya başladı. Yurt dışı E-ticaret sitelerine baktığımızda ise Austral aksesuar modelleri bile hemen üretilmiş. Yurt dışı fiyatları bile oldukça yüksek. Örnek olarak Austral kapı kolu koruması yurt dışında 1100 TL’den satılıyor. Türkiye fiyatını tahmin edemiyoruz.

İleri ki zamanlarda Renault Austral yedek parça ilanları artmaya devam edecektir.