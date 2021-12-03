Peugeot 3008 modelindeki teknolojik donanımı tanıyalım

Peugeot 3008 modeli şüphesiz tasarımı ve teknolojik donanımları ile araba tutkunlarının her zaman beğendiği bir SUV araçtır. Bu sefer sizlere Peugeot 3008 modelinde bulunan etkileyici teknolojik donanımlardan bahsetmek istiyoruz.

Night Vision

Gece görüş sistemi kızılötesi kameraların gece şartlarında 200 metre ilerideki alanı sürekli tarayarak yayaları ve hayvanları otomatik olarak algılamaktadır. Arabanın ününe çıkan ani bir canlıya karşı otomatik olarak acil durum frenini çalıştırmaktadır.

Gelişmiş Grip Control

Bu sistem optimize edilmiş çekiş kontrol sistemidir. Yolun duruma göre sürücüye yardımcı olmaktadır. Kar, çamur ve kum denk geldiğinde otomatik olarak çekiş kontrolü ayarlamaktadır.

Şerit takip uyarı sistemi

Bu uyarı sistemi, kesikli ve düz yol çizgilerini takip eden bir kamera sayesinde kullanılmaktadır. Sistem herhangi bir risk algılandığında sürücüyü uyarır ve daha sonra direksiyonu çizgiye göre düzeltmektedir.

Trafik işareti tanıma sistemi

Bu sistem hız sınırı ve hız sınırı sonu tabelalarını algılayarak gösterge paneline iletmektedir.

Adaptif hız sabitleme sistemi

Bu sistem sayesinde önde giden bir araç ani fren kullandığında otomatik olarak algılar ve güvenli takip mesafesini korumaktadır.Eğer siz tepki vermezseniz sistem otomatik olarak fren uygular.