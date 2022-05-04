Peugeot 208 kablosuz şarj ve 10 inç ekran fiyatı netleşti

Bu yazımızda sizlere Peugeot 208 modellerine kablosuz şarj özelliği, 10 inç dokunmatik ekran ve navigasyon özelliği için ilave ek opsiyon paketleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kablosuz şarj özelliği artık günümüzde olmazsa olmaz özellikler arasında yer alıyor.

Yeni çıkan birçok akıllı telefonda kablosuz şarj özelliği oluyor. Arabalarda da bu özellik olunca gerçekten çok konforlu bir rahatlık sağlamaktadır. Peugeot 208 modellerinde maalesef sadece ALLURE SELECTION donanımlarına bu özellik eklenmektedir.

10″ Dokunmatik Ekran & 3D Navigasyon: 10.000 TL

Kablosuz Şarj: 1.500 TL

Tam emin değiliz fakat GT paketlerinde bu özelliğin olduğunu düşünüyoruz. Teknik özellikle broşürüne baktığımızda 10 inç dokunmatik ekran standart olarak GT paketlerinde geliyor. Fakat kablosuz şarj özelliğini göremedik.