Opel İnsignia arabadan indikten sonra farların 30 saniye açık alma özelliği

Yeni Opel İnsignia alan bir ziyaretçimiz bir özellik konusunda yardım istemiştir.

Soru: Yeni Opel İnsignia Cosmo aldım. Genellikle Opellerin hepsinde olan Follow-Me beni eve kadar izle özelliğini bir türlü çalıştıramadım. Geçen gece 2 saat uğraştım fakat yapamadım. Acaba bu özellik bende yok mu?

Cevap: Follow-Me özelliği yani beni eve kadar izle özelliği çok kullanılan faydalı bir özelliktir. Siz arabadan indikten sonra farlar 30 saniye yada sizin belirlediğiniz süre boyunca açık kalıyor ve daha sonra kapanıyor.

Opel İnsignia Follow-Me özelliği için arabayı stop edin. Kontak anahtarını çıkartın. Daha sonra kapınızı açın ve selektör kolunu 2 saniye çekip bırakınız. Araçtan inip arabanın kapılarını kilitledikten sonra farlar açık kalacaktır. Bu özelliği bir kere ayarlayıp her seferinde maalesef kullanımıyorsunuz. Her inişinizde tekrardan ayarlamanız gerekmektedir.

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