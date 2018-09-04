Opel Astra Start-Stop çalışmıyor yada devreye girmiyor!

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Bir Opel Astra sahibi ziyaretçimiz arabasında start-stop özelliğinin olduğunu, fakat bazı durumlarda devreye girmediğini ve herhangi bir arzıa olup olmadığı konusunda destek istemiştir.

Opel Astra’da Start-Stop özelliğini sürekli kullanmanız neredeyse imkansız diyebiliriz. Neden derseniz Start-Stop özelliğini kullanmak için bazı şartları arabanın taşıması gerekmektedir. Eğer o şartları taşımazsa start-stop devreye girmez.

Opel Astra Start-Stop özelliğinde hangi durumlarda devreye girmediği zamanları aklımızda kaldığı kadar yazmak istiyoruz.

İlk olarak arabanız düz bir yerde durmuyorsa Start-Stop devreye girmeyebilir,

Arabanın motor sıcaklığı istenilen düzeyde olmadığı zaman,

Klima’yı aktif olarak kullanmak istiyorsanız. Genellikle tek kademe klima’yı kullanıyorsanız Start-Stop çalışmaktadır. Birden fazla kademede klimayı açtığınız zaman devreye girmez,

Akü’nün gücü azaldığında v.s. v.s.

Aslında daha fazla örnek yazabiliriz. Genel olarak şöyle yorumlayabiliriz. Start-Stop özelliğini kullanacağınız zaman motor yorulmamalıdır. Eğer ekstradan güç üretmek istediğinde start-stop devre dışı kalır.