Opel Astra gizli menüden hararet ve diğer özelliklere bakma

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Opel Astra H kasa modellerinde bilinmeyen gizli menüden bahsetmek istiyoruz. Araç kullanıcıları genellikle bu gizli menüyü pek bilmemektedir. Birisi gösterdiğinde yada benim arabamda neden hararet göstergesi yok dediğinde gizli menüyü keşfetmektedir.

Bildiğiniz üzere Opel Astra H kasalarda hararet göstergesi bulunmamaktadır. Fakat hararet sıcaklığına gizli menüden bakabilirsiniz.

Gizli menüde akü voltajını, dijital hızınızı, motor suyu sıcaklığını, depoda kalan net yakıt miktarı gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Opel Astra H kasa Gizli menüye giriş nasıl yapılır?

Radyoyu açtıktan sonra Settings tuşuna “DIT” sesi gelesiye kadar basılı tutunuz.

DIT sesi geldikten sonra artık arka planda gizli menü açılmış demektir. Bundan sonra 2 kez BC tuşuna basınız. Gizli menü’nün ilk sayfası açılmıştır. Sayfalar arasında gezmek için BC tuşuna basınız. Her BC tuşuna bastığınızda gizli menü sayfaları arasında dolaşabilirsiniz.

BID ekran kullanan araçlarda T yazan kısım, GID ekran kullanan araçlarda ise Coolant yazan yer motor suyu sıcaklığı yani hararet göstergesi demektir.

Gizli menüde herhangi bir bilgiye müdahele edemezsiniz. Rakamlar sadece sizi bilgilendirmek içindir.

Radyo ekranına dönmek için BC tuşuna basmanız yeterlidir. Gizli menü arka planda çalışmaya devam edecektir. Arabanızın stop edip kapıları kilitlediğiniz de gizli menü tamamen kapanacaktır.