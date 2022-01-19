Megane 4 sürüş paketi fiyatı ve bu paket ile hangi donanımlar gelmektedir

Renault Megane 4 modelinde İcon paket en donanımlı olan versiyondur. Tabi İcon donanım olmasına rağmen ekstradan ekletebileceğiniz ilave opsiyon paketleri de bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere Megane 4 İcon Sürüş paketi aldığınızda hangi donanıma sahip olacağınız konusunda bilgilendirme yapmak istedik. Sürüş paketi gerçekten arabayı bir çıt daha üste taşımaktadır. Satarken yine bu paket olduğunu belirttiğinizde eş değerlerine göre daha fazla fiyattan satılacaktır.

Sürüş paketi satın aldığınızda;

(ACC) Adaptif Cruise Control (Stop&Go)

(DW) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi

(AHL) Otomatik Uzun/Kısa Farlar

(LDW) Şerit Takip Sistemi

(AEBS) Aktif Acil Fren Destek Sistemi

Yukarıda yazdığımız gibi 5 adet donanım ekleniyor. Bu donanımlara sahip olmak isterseniz 38.500 TL ödemeniz gerekmektedir. Bu fiyat, Renault resmi internet sitesinde yazan bilgidir.