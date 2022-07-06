Kia XCeed Prestige pakette hangi özellikler var?

Bu yazımızda sizlere Kia XCeed donanım içeriğinde neler olduğuna dair bilgi vermek istiyoruz. İlk olarak Kia Kia XCeed modeli sadece Prestige paket ile satılmaktadır. Başka donanım paketi bulunmuyor. Prestige paket Kia’nın en dolu versiyonudur.

Fiyatına baktığımızda ise 849.900 TL’den satılıyor. XCeed 1.5L 160 PS DCT Otomatik vites versiyonu ile satılmaktadır. Başka herhangi bir seçeneği bulunmamaktadır. Arabanın iç kısmında en dikkat çeken kısım ise 10.25 inçlik dev bir dokunmatik multimedya eğlence sistemidir.

İç kısımda diğer bizim hoşumuza giden yer ise kesinlikle 12.3 inçlik Full dijital göster panelidir. Araç sürücünün kesinlikle hayran kalacağını düşündüğümüz bir kokpit alanı bulunuyor.

Gelelim Kia XCeed Prestige paket içeriğinde neler var?

18″ alüminyum alaşım jantlar

Lastik bakım kiti (TMK)

Projeksiyon tipi led ön farlar

Led gündüz farları

Otomatik yanan farlar

Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home)

Led arka stop lambaları

Projeksiyon tipi ön sis farları

Led arka sis farları

Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar

Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları

Gövde rengi kapı kolları

Elektrikli açılabilir yarı panoramik cam tavan

Tavan rayı

Arka park sensörü

Krom radyatör ızgara ve krom çerçeve

Gövde rengi ön ve arka tampon

Çift egzoz çıkışı

Spoiler

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

ISG (Start & Stop) sistemi

Sürüş modu seçimi

Yağmur sensörü

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu

Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon

Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi

Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları

Isıtmalı direksiyon simidi

Deri koltuklar

Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu

Hafızalı sürücü koltuğu

Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği

Isıtmalı ön koltuklar

Soğutmalı ön koltuklar

Isıtmalı arka koltuklar

Saklama gözlü ön kol dayama

Arka kol dayama

60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar

Otomatik Klima

12,3″ full dijital gösterge bilgi ekranı

10,25″ dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi

Apple Carplay desteği

Geri görüş kamerası

Navigasyon sistemi

JBL marka ses sistemi

8 adet hoparlör

Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)

USB & AUX girişleri

Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger)

Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı

Ön konsolda bardak tutucular

Gözlük saklama bölmesi

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası

Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar

Karartılmış arka camlar

Elektrikli park freni

Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı

Bagaj perdesi

Hız sabitleyici (Cruise Control)

Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları

Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri

Üç noktalı arka emniyet kemerleri

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı

Yan ve perde hava yastıkları

Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm

Çocuk güvenlik kilidi

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)

EBD destekli ABS fren sistemi

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

ESC (Elektronik Dengeleme Programı)

BAS (Fren Destek Sistemi)

VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)

TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)

ESS (Acil Fren Sinyali)

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)

ABS fren sistemi