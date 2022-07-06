Kia XCeed Prestige pakette hangi özellikler var?
Bu yazımızda sizlere Kia XCeed donanım içeriğinde neler olduğuna dair bilgi vermek istiyoruz. İlk olarak Kia Kia XCeed modeli sadece Prestige paket ile satılmaktadır. Başka donanım paketi bulunmuyor. Prestige paket Kia’nın en dolu versiyonudur.
Fiyatına baktığımızda ise 849.900 TL’den satılıyor. XCeed 1.5L 160 PS DCT Otomatik vites versiyonu ile satılmaktadır. Başka herhangi bir seçeneği bulunmamaktadır. Arabanın iç kısmında en dikkat çeken kısım ise 10.25 inçlik dev bir dokunmatik multimedya eğlence sistemidir.
İç kısımda diğer bizim hoşumuza giden yer ise kesinlikle 12.3 inçlik Full dijital göster panelidir. Araç sürücünün kesinlikle hayran kalacağını düşündüğümüz bir kokpit alanı bulunuyor.
Gelelim Kia XCeed Prestige paket içeriğinde neler var?
18″ alüminyum alaşım jantlar
Lastik bakım kiti (TMK)
Projeksiyon tipi led ön farlar
Led gündüz farları
Otomatik yanan farlar
Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home)
Led arka stop lambaları
Projeksiyon tipi ön sis farları
Led arka sis farları
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları
Gövde rengi kapı kolları
Elektrikli açılabilir yarı panoramik cam tavan
Tavan rayı
Arka park sensörü
Krom radyatör ızgara ve krom çerçeve
Gövde rengi ön ve arka tampon
Çift egzoz çıkışı
Spoiler
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
ISG (Start & Stop) sistemi
Sürüş modu seçimi
Yağmur sensörü
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu
Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları
Isıtmalı direksiyon simidi
Deri koltuklar
Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu
Hafızalı sürücü koltuğu
Elektrikli, ayarlanabilir sürücü ve yolcu bel desteği
Isıtmalı ön koltuklar
Soğutmalı ön koltuklar
Isıtmalı arka koltuklar
Saklama gözlü ön kol dayama
Arka kol dayama
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
Otomatik Klima
12,3″ full dijital gösterge bilgi ekranı
10,25″ dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
Apple Carplay desteği
Geri görüş kamerası
Navigasyon sistemi
JBL marka ses sistemi
8 adet hoparlör
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)
USB & AUX girişleri
Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger)
Ön konsol 12V elektrik güç kaynağı
Ön konsolda bardak tutucular
Gözlük saklama bölmesi
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön ve arka camlar
Karartılmış arka camlar
Elektrikli park freni
Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı
Bagaj perdesi
Hız sabitleyici (Cruise Control)
Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri
Üç noktalı arka emniyet kemerleri
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
Yan ve perde hava yastıkları
Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı
Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm
Çocuk güvenlik kilidi
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)
EBD destekli ABS fren sistemi
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
ESC (Elektronik Dengeleme Programı)
BAS (Fren Destek Sistemi)
VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi)
TCS (Patinaj Engelleme Sistemi)
ESS (Acil Fren Sinyali)
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)
ABS fren sistemi