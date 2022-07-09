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Kia Stonic ISG Start-Stop özelliği olanlar hangisi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Temmuz 2022
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Kia Stonic hangi modellerde Start Stop özelliğinin olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. Bir ziyaretçimiz 2021 model Kia Stonic Elegance paketli bir araç aldığını ve start stop özelliğini yapamadığını yazmıştır. Start-Stop özelliği özellikle yoğun trafikte dur-kalk hareketlerinde yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Kia Stonic araçlarında her pakette Start-Stop özelliği bulunmuyor. Kia resmi internet sitesine girdiğimiz zaman 1.0 ve 1.2 motorlu versiyonlu COOL pakette olduğu yazmaktadır. Ayrıca Elegance Konfor paket içeriğine sahip Kia Stonic modellerinde Start-Stop ISG özelliği bulunuyor.

Yani sadece 1.0 ve 1.2 motor seçeneğine sahip araçlarda ISG Start-Stop özelliği bulunmaktadır. 1.4 motorlu araçlarda bu özellik yoktur.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Temmuz 2022
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Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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