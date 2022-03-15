Kia Rio P0112 ve P0444 arıza kodu anlamı ve sebepleri

Araçlardaki arıza kodları Vag-Com cihazları ile öğrenilmektedir. Bu yazımızda sizlere Kia Rio araçlarında p0112 ve p0444 hata kodlarının ne olduğunu yazmak istedik.

P0112 kelebek boğazı/ sensörü/Gaz pedalı

P0444 Yakıt Tankı Emisyon Sorunu

Yukarıdaki arıza kodları bu anlamlara gelmektedir. Fakat bu arıza sorunları geniş parçaları etkilediği için kesinlikle tecrübeli bir ustanın bakması gerekmektedir. Biz sadece bu kodların ne anlama geldiğini yazmak istedik. Gönül isterdi sizlere nokta atış çözümü vermek.

P0112 Arızasının Belirtileri

Motor arıza lambası yanar,

Yakıt tüketimi normale göre fazla olmaktadır.

Motoru çalıştırmak zor olmaktadır.

Hızlanma sırasında egzozdan siyah duman atmaktadır.

P0112Arızasının Sebebi

Sensörün bozuk olması

Kablo-tesisatta kısa devre

ensörden gelen voltaj sinyali aşırı düşük olduğunda, ECU bunu bir arıza olarak değerlendirir ve P0112 arıza kodlu hatayı hafızaya kaydeder.