Kia Cerato Elegance ve Prestige arasındaki farklar

Kia Cerato ELEGANCE ve PRESTIGE paketleri arasındaki farklar neler diye internette araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Yeni Cerato almak istediğinizde sadece 2 paket içerikli versiyonları bulunuyor. Arabayı almak isteyenler acaba Prestige paket vereceğimiz miktar değer mi değmez mi diye karşılaştırma yapmak istiyor.

Bilgi: Aşağıda yazan donanımlar sadece prestige pakette bulunmaktadır. Diğer aklınıza gelen donanımlar her iki pakette yer almaktadır.

Prestige Paket

17 inç alüminyum alaşım jant

Yedek lastik her iki pakette mevcut,

LED ön farlar (diğerinde yok)

LED gündüz farları her ikisinde mevcut,

Otomatik yanan farlar her ikisinde mevcut,

LED arka ve ön sis farları (Elegance’da yok)

Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar

Elektrikli açılabilir sunroof

Arka park sensörü

Spoiler

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Sürüş modu seçimi

Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları

Isıtmalı ön ve arka koltuklar

Otomatik klima

4,2″ gösterge bilgi ekranı

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası

Elektrikli park freni

Stop & Go özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (Smart Cruise Control)

Şerit takip asistanı

Şeritte kalma asistanı (LKA)

Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA)