Kia Cerato Elegance ve Prestige arasındaki farklar
Kia Cerato ELEGANCE ve PRESTIGE paketleri arasındaki farklar neler diye internette araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Yeni Cerato almak istediğinizde sadece 2 paket içerikli versiyonları bulunuyor. Arabayı almak isteyenler acaba Prestige paket vereceğimiz miktar değer mi değmez mi diye karşılaştırma yapmak istiyor.
Bilgi: Aşağıda yazan donanımlar sadece prestige pakette bulunmaktadır. Diğer aklınıza gelen donanımlar her iki pakette yer almaktadır.
Prestige Paket
17 inç alüminyum alaşım jant
Yedek lastik her iki pakette mevcut,
LED ön farlar (diğerinde yok)
LED gündüz farları her ikisinde mevcut,
Otomatik yanan farlar her ikisinde mevcut,
LED arka ve ön sis farları (Elegance’da yok)
Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, yan aynalar
Elektrikli açılabilir sunroof
Arka park sensörü
Spoiler
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
Sürüş modu seçimi
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları
Isıtmalı ön ve arka koltuklar
Otomatik klima
4,2″ gösterge bilgi ekranı
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Elektrikli park freni
Stop & Go özellikli Akıllı Hız Sabitleyici (Smart Cruise Control)
Şerit takip asistanı
Şeritte kalma asistanı (LKA)
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA)