Keriz arıyorlar: İkinci el fiyatı sıfır fiyatından binlerce TL üstünde

Dolar fiyatları düştükten sonra sıfır araç modellerinde de düşüşler başladı. Maalesef ikinci el piyasasına dolar fiyatının düşüşü yansımadığını görüyoruz.

Örnek olarak Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp modelini almak istediğinizde sıfır fiyatı 542.500 TL‘dir. İsterseniz Peugeot resmi internet sitesine girip bakabilirsiniz. Biz yinede aşağıya ekran görüntüsü ekliyoruz.

İkinci el satan web sitelerine girdiğimizde ise maalesef fiyatların sıfır araçlardan pahalı olduğunu görüyoruz. Rastgele bir ilana baktık ve 2020 model 28.000 KM’de olan aracın fiyatı 569.500 TL olarak yazılmış. Diyeceksiniz ki ek donanım vardır o yüzden yazmıştır. Zaten siz bayiden sıfır aldığınızda aynı ilave opsiyonları ekletirseniz yine de ikinci el fiyatı geçmeyecektir.

İkinci el piyasasında daha fazla fiyatlı otomobilleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Alan var mı diye sorarsanız bizce kesinlikle alan yoktur. Alan olursa da maalesef araştırmadan, bayi fiyatlarını öğrenmeyenler olacaktır.