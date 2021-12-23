Araba Haberleri

Keriz arıyorlar: İkinci el fiyatı sıfır fiyatından binlerce TL üstünde

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi

Dolar fiyatları düştükten sonra sıfır araç modellerinde de düşüşler başladı. Maalesef ikinci el piyasasına dolar fiyatının düşüşü yansımadığını görüyoruz.

Örnek olarak Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp modelini almak istediğinizde sıfır fiyatı 542.500 TL‘dir. İsterseniz Peugeot resmi internet sitesine girip bakabilirsiniz. Biz yinede aşağıya ekran görüntüsü ekliyoruz.

İkinci el satan web sitelerine girdiğimizde ise maalesef fiyatların sıfır araçlardan pahalı olduğunu görüyoruz. Rastgele bir ilana baktık ve 2020 model 28.000 KM’de olan aracın fiyatı 569.500 TL olarak yazılmış. Diyeceksiniz ki ek donanım vardır o yüzden yazmıştır. Zaten siz bayiden sıfır aldığınızda aynı ilave opsiyonları ekletirseniz yine de ikinci el fiyatı geçmeyecektir.

İkinci el piyasasında daha fazla fiyatlı otomobilleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Alan var mı diye sorarsanız bizce kesinlikle alan yoktur. Alan olursa da maalesef araştırmadan, bayi fiyatlarını öğrenmeyenler olacaktır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Yeni Taliant indirimli fiyatları açıklandı

23 Aralık 2021

Renault Yeni CAPTUR fiyatı ve ek opsiyon yeni fiyatları açıklandı

22 Aralık 2021

Hyundai: 300 Bin TL altı sıfır araç modelleri

21 Aralık 2021

Yeni Tailant en ucuz 399.900 TL

21 Aralık 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu