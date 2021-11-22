Araba Haberleri

Hyundai Yeni SANTA FE premium kalitesinde konfor sağlıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Kasım 2021
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Hyundai Yeni SANTA Fe, tasarım ve donanımı ile kendine hayran bırakıyor. Yeni SANTA FE modelinde kullanım rahatlığını sürücüyü yansıtmak için çok başarılı donanımları bulunmaktadır.

İlk olarak bizim dikkatimizi çeken “Uzaktan akıllı park yardımcısı (RSPA)” özelliği oldu. Bu donanım sayesinde sürücünün park yerine girmek yada çıkmak için arabanın uzaktan kumandası ile ileri ve geri manevraları araba dışından yapabilme imkanı sağlamaktadır. BU özellik premium kalitesinde bir donanımdır.

Fotoğraf: Hyundai Resmi Web Sitesi

Diğer özellik ise “Çevre görüş sistemi (sVM)” sayesinde arabanın önünde, yanlarına ve arkasında bulunan dört adet yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde aracın çevrresini gerçek zamanlı olarak görebilmektesiniz.

Head-Up Display yani sanal gösterge paneli sayesinde en çok kullanılan bilgiler size yansıltılıyor. Ayrıca ön ve arka koltuk ısıtma sistemi ile ön koltuklarda soğutma sistemi yer almaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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