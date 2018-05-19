Hyundai Kona Style, Elite ve Elite Smart fiyatı ve Kona yakıt tüketimi

Hyundai Kona yorumları, Hyundai Kona 100 km’de yakıt tüketimi ve Türkiye satış fiyatı konusunda güzel bir paylaşım platformu oluşturmak istedik.

Hyundai’nin yeni ses getiren B-SUV segmentindeki modeli Hyundai Kona Türkiye satış fiyatı netleşti.

Farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Hyundai Kona, teknolojik donanımı ile de öne çıkıyor. Hyundai Kona’da Head-up display, kablosuz şarj, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, çarpışma algılama, otonom acil frenleme, uzun far asistanı, sürücü dikkat algılama, şerit takip ve şeritte tutma, kör nokta uyarı ve arka trafik asistan gibi başarılı donanımlar yer alıyor.

Bu modelin Elektrikli olan versiyonuda olacak fakat ülkemizde satışı şimdilik olmayacak gibi gözükmektedir.

Hyundai Kona 3 farklı donanım paketi ile gelecektir. Style, Elite ve Elite Smart olarak kendinize uygun olanı seçebilirsiniz.

Hyundai Kona fiyatı ne kadar?

Hyundai’ın resmi internet sitesine girdiğinizde 3 farklı Kona fiyatı olduğunu göreceksiniz.

Kona 1.0 Style (Benzinli) modeli 99.900 TL’den satılacak. 1.0 Motor 120 beygir güç üretmektedir. Manuel vites olduğunuda hatırlatalım.

Kona 1.6 Elite DCT (Benzinli) modeli 130.000 TL’den satılacaktır. Bu motor 177 beygir güç üretmektedir.

Kona 1.6 Elite Smart DCT (Benzinli) modeli ise 139.000 TL’den satılacaktır.

Hyundai Kona yakıt tüketimi nasıl?

Hyundia Kona 100 km’lik karma yakıt tüketiminde, 4×2 motorda 5.5 litre iken 4×4 modelde 7.1 litre’dir. Tabi bu veriler kullanıcıdan kullanıcıya değişmektedir.

İsterseniz Hyundai Kona’nın 0-100 Km istatisklerine bakalım;

1.0 olan 6 ileri manuel vites ile 120 beygir güç üretiyor. Maksimum çıkabildiği hız 181 Km’dir. Tork gücü ise 175 Nm’dir. 0’dan 100 Km hıza ise 12 saniyede ulaşmaktadır.

Hyundai 1.0 olan modelinde 205/60R16 ölçülerinde lastik kullanılmış.

1.6 olan 7 ileri vitesli olan motor ile 177 beygir güç üretmektedir. Maksimum 205 km hıza ulaşmaktadır. 0-100 km hızı ise 7.9 ‘dur.

Bu modelde iki farklı lastik seçeneğini tercih edebilirsiniz. 215/55R17 veya 235/45R18

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