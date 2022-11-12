Hyundai IONIQ 5 şarj süresi ile dikkatleri üzerine çekti

Elektrikli otomobiller yıllar geçtikçe daha çok hayatımızın içinde yer almaya başladı. Elektrikli araçların en büyük sıkıntılarından bir tanesi ise şarj sürelerinin çok uzun olmasıdır. Hatırlarsanız akıllı telefonlar ilk çıktığında şarj etmek oldukça hızlı sürüyordu. Artık akıllı telefonlarda 18 dakikada % 100 şarj oluyor. Eletrikli araçlarda da bu teknoloji yavaş yavaş geliyor.

Hyundai, IONIQ 5 modelindeki şarj hızı gerçekten takdiri hak ediyor.

Hyundai resmi internet sitesinde şu bilgi yer alıyor;

IONIQ 5, ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor. WLTP’ye göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı yalnızca beş dakika şarj etmeleri yeterli oluyor. Uzun menzilli versiyonunda (72,6 kWh), IONIQ 5’in 800 V batarya sisteminin sunduğu şarj süreleri: 350 kW DC istasyonu: %10’dan %80’e şarj süresi 18 dakika, 5 dakika şarj sonrasında eklenen menzil 111 km. 50 kW DC istasyonu: %10’dan %80’e şarj süresi 1 saat, 5 dakika şarj sonrasında eklenen menzil 28 km.

Bu arada Hyundai IONIQ 5 fiyatını yazalım.

225 kW 4×4 Progressive otomatik vitesli olan modeli 1.970.000 TL