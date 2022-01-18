Hyundai Bayon: Ön çarpışma önleme asistanı (FCA)

Hyundai Bayon modeli tasarım ve teknolojik donanımı ile çok beğenilmektedir. En full donanımında bulunan özellikleri hakkında güzel bir yazı hazırlamak istedik. Bu yazımızda sizlere Ön çarpışma önleme asistanı (FCA) özelliğinden bahsetmek istiyoruz.

Aracın önünde bulunan radar ve kamera yardımı ile sürekli olarak yolu tarıyor ve öndeki araç ani fren yaptığında ya da yolun üzerinden yaya veya bisiklet olması durumunda otomatik olarak fren yapmaktadır. Ayrıca kavşak dönüş özelliği sayesinde kavşaklarda sola dönerken önden çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlandığı Hyundai resmi internet sitesinde yazmaktadır.

Tabi bu güvenlik donanımına sahip olmak istiyorsanız Elite paket almak zorundasınız. Elite paket satın aldığınızda standart olarak güvenlik donanımı eklenmektedir.

Hyundai Bayon Elite paket aldığınızda aşağıdaki güvenlik donanımlarına da sahip oluyorsunuz.

ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ (LDWS)

ŞERİT VE YOL TAKİP ASİSTANI (LKA)

SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİTİ (DAW)

2022 Ocak ayı Hyundai Bayon fiyatlarını ekleyelim

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 295.446 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 371.908 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 382.297 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 428.358 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Bose Benzin DCT 452.158 TL

Daha önce yazmış olduğumuz Hyundai Bayon Elite pakete BOSE Pack ilave opsiyon ile neler geliyor yazımıza bakabilirsiniz.