Araba Haberleri

Hyundai: 300 Bin TL altı sıfır araç modelleri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Aralık 2021
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20 Aralık sabah saatlerinde 300 Bin TL altı sıfır araba modeli olarak sadece FIAT Egea modelinin 1.4 Fire benzinli 95 beygir olan modeli 244.900 TL, yine FIAT Egea modelinin orta donanımlı olan Urban paketi 1.4 Fire benzinli 95 beygir olan fiyatı 266.900 TL‘den satılmaktaydı.

Dolar fiyatlarının sert düşüşünden sonra sıfır araba fiyatlarında da düşüşler başladı. Birçok markanın resmi internet sitelerine girdiğimizde fiyatlarının güncellendiğine dair yazılar görüyoruz. Fiyat güncellemesi yapan ve 300 Bin TL altı sıfır araba fiyatlarını yazmak istedik.

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 240.700 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT  251.050 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 258.800 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 262.158 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 263.400 TL

Hyundai resmi internet sitesinde bu fiyatların Aralık ayı sonuna kadar geçerli olduğu yazmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Aralık 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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