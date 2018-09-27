Frene Basınca Ses Geliyor, Fren Sesi Sebebi Ne Olabilir?

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Frene basınca ses gelmesinin nedeni çoğunlukla disklerden kaynaklanır. Diskler eğilmiş veya ıslak ise bu ses gelir. Araba yıkarken tekerlerin içi kesinlikle yıkanmamalıdır.

Aksi takdirde disklerden frene bastıkça gıcırdama sesi gelir. Bu kısa süre içeresinde kurutulmaz ise diskler küflenir. Çünkü nemli bir diske taş ve toz gibi küçük maddeler girebilir. Frene basınca diskin üzerindeki taşlar ve tozlar balata ve diskin arasına sıkışır. Balata ve diskin arasına, taşın veya toprağın sıkışması diske zarar vererek uzun vadede gıcırdama sesinin gelmesine neden olur.

Yeni Çıkan Fren Çeşitleri

Her araçta bulunan fren sistemi, aracın türüne ve kullanıldığı alana göre değişkenlik gösterir. Mesela bir yarış arabasında kesinlikle hidrolik yarış fren sistemi kullanılır. Aksi takdirde o hızdaki bir cismi normal fren sistemleri ile durdurmak imkansızdır. Mesela bir kamyon ve kamyonet diskleri mutlaka çok güçlü olmalıdır. Aksi halde tabi ki de binlerce tonluk yükü aniden durdurmak imkansızdır. Fren sistemleri iki veya üç kısımda incelenir. Birincisi insan tanımlayabilen fren sistemi olarak bilinir. İkinci hidrolik fren sistemidir. Çoğunlukla yarışlarda ve ya arazi araçlarında kullanılır. Üçüncüsü ise sıradan fren sistemidir. Bu sistem normal aile araçlarında kullanılır. Yayalara çarpma riski yüksek olduğundan frene basılınca tekerlekleri hemen kitler. Sürücünün el frenini çekmesi ile de araç durur.

İnsan ve Nesne Tanımalı Fren Sistemi Nedir?

İnsan ve nesne tanımalı fren sistemi çoğunlukla yeni çıkan son model araçlarda kullanılır. Bu araçlar çok hızlı olduğu için, sürücü yerine araç kendini hemen yavaşlatabilir. Sürücü o anda çok dalgın olabilir. Araçta bu sistem varsa, insanı veya nesneyi tanımlayarak aracı otomatik olarak durdurabilir.

ABS Fren Sisteminin Çalışma Prensibi

ABS fren sistemi tekerlekleri ve diskleri kilitleyerek aracın durmasını sağlar. Bu yöntem ile araç lastiği bir durup bir ilerleyerek aracın kısa sürede durmasını sağlar. Aniden frene basıldığında fren pedalı kullanıcının ayağına vurur. Böylelikle ABS sisteminin araçta olduğu anlaşılabilir. ABS sistemi aracın hızını kesmek içindir. Kesinlikle tamamen durdurmak için normal fren devreye girer.