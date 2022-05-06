FIAT Egea heçbek Mayıs 2022 fiyatları

FIAT Egea Hatchback Mayıs ayı fiyatları açıklandı. En düşük Egea Heçbek modeli 317.900 TL‘den başlıyor. Kısaca size Egea Heçbek fiyatlarını yazmak istiyoruz. Fiyatları FIAT resmi internet sitesinden alınmıştır. Ayrıca FIAT web sitesinde fiyatların 1 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğu yazmaktadır.

Egea Heçbek 1.4 Fire 95 HP Street donanımlı, manuel vites ve benzinli modeli 317.900 TL

Egea Heçbek 1.3 Multi Jet 95 HP Street donanımlı, manuel vites ve dizel modeli 434.900 TL

Egea Heçbek 1.6 Multi Jet 130 HP Street donanımlı, otomatik vites ve dizel modeli 499.900 TL

Street donanımlı modellere ekstradan ilave opsiyon eklenmiyor. Urban modellerine ilave Plus Paket ve Güvenlik paketi eklenmektedir.

Egea Hatchback modellerinde Urban donanımlı fiyatlara baktığımızda ise

1.4 Fire 95 HP Urban donanımlı, manuel vites ve benzinli olan modeli 356.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban donanımlı, manuel vites ve dizel motor seçenekli olan modeli 454.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban donanımlı, otomatik vites ve dizel motor seçenekli olan modeli 519.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP Urban paket, otmatik vites ve hibrit motor seçenekli olan modeli ise 559.900 TL‘dir.

Ekstradan Plus paket ve Güvenlik paketi ekletebiliyorsunuz.

Güvenlik paketi: 12.800 TL

Plus paketi: 12.800 TL