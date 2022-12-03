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Egea Cross Urban Plus paket içeriği ve fiyatı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Aralık 2022
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Egea Cross modeli almak istediğinizde Street, Urban ve Lounge seçenekleri bulunmaktadır. Lounge paket en üst donanımdır. Urban ise orta donanımdır. Egea Cross urban modeli aldığınızda Plus paket seçeneği bulunmaktadır. Plus paket aldığınızda arabaya ekstra hangi donanımlar geldiğini merak ediyorsanız bu yazımızın faydası olacaktır.

  • Uconnect™ R1 Radyo/MP3 Çalar ve 10” Dokunmatik Tablet Ekran
  • Apple CarPlay ve Android AutoTM Desteği (Kablosuz Bağlantı)
  • Akıllı Telefon Kablosuz Şarjı
  • Arka Sıra USB Şarjı
  • Geri görüş kamerası (ekstra ücretli)

Yukarıdaki özellikler gerçekten ihtiyaç duyacağınız özelliklerdir. Tabi bu işler bütçe kaynaklı olduğu için karar vermek zor olacaktır.

Yukarıdaki Plus paket donanımına sahip olmak istiyorsanız 16.500 TL vermeniz gerekiyor. ÖTV ve KDV’den hariç olduğunuzda fiyat 8.239 TL’dir. Geri görüş kamerası taktırmak isterseniz 3.800 TL vermeniz gerekmektedir. ÖTV ve KDV’den hariçseniz 1.883 TL

Son olarak Egea Cross 5 Aralık 2022 tarihe kadar geçerli fiyatlarını yazalım;

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 437.500 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 559.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 664.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 715.900 TL

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Aralık 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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