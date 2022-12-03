Egea Cross Urban Plus paket içeriği ve fiyatı

Egea Cross modeli almak istediğinizde Street, Urban ve Lounge seçenekleri bulunmaktadır. Lounge paket en üst donanımdır. Urban ise orta donanımdır. Egea Cross urban modeli aldığınızda Plus paket seçeneği bulunmaktadır. Plus paket aldığınızda arabaya ekstra hangi donanımlar geldiğini merak ediyorsanız bu yazımızın faydası olacaktır.

Uconnect™ R1 Radyo/MP3 Çalar ve 10” Dokunmatik Tablet Ekran

Apple CarPlay ve Android AutoTM Desteği (Kablosuz Bağlantı)

Akıllı Telefon Kablosuz Şarjı

Arka Sıra USB Şarjı

Geri görüş kamerası (ekstra ücretli)

Yukarıdaki özellikler gerçekten ihtiyaç duyacağınız özelliklerdir. Tabi bu işler bütçe kaynaklı olduğu için karar vermek zor olacaktır.

Yukarıdaki Plus paket donanımına sahip olmak istiyorsanız 16.500 TL vermeniz gerekiyor. ÖTV ve KDV’den hariç olduğunuzda fiyat 8.239 TL’dir. Geri görüş kamerası taktırmak isterseniz 3.800 TL vermeniz gerekmektedir. ÖTV ve KDV’den hariçseniz 1.883 TL

Son olarak Egea Cross 5 Aralık 2022 tarihe kadar geçerli fiyatlarını yazalım;

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 437.500 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 559.100 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 664.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 715.900 TL