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Egea Cross kaç ileri otomatik vites?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Aralık 2022
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Egea Cross otomatik vites almayı düşünüyorsanız ve kaç ileri otomatik vites olduğunu araştırıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

1.6 Multijet DCT 130 HP olan modellerinde otomatik vitesi 6 ileri

1.5 Hibrit T4 130 HP olan modelde ise 7 ileri otomatiktir.

Peki bu araçların fiyatı nasıl?

Egea Cross Lounge paketli olan 1.6 M.Jet 130 HP DCT modelinin fiyatı 711.900 TL’dir. 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge paketli olan model ise 762.900 TL’dir. Fiyatları FİAT Resmi internet sitesinden ekledik. Model fiyat tablosundaki fiyatlar 06.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasinda geçerli olduğunu belirtmişler.

Dizel arabalarda otomatik 6 ileri vites yeterli gelmektedir. Benzinli modellerde maalesef 6 ileri otomatik yakıt tüketimi konusunda yetersiz geldiğini düşünüyoruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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