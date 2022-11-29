Düşüş var: 5 ay sonra Hyundai i10 fiyatlarına bakalım istedik

Web sitemizi kontrol ettiğimizde en son Haziran ayında Hyundai i10 fiyatlarını yazdığımızı gördük. Aradan geçen zamandan sonra hiç yazmadığımızı fark edince Hyundai i10 fiyatlarına tekrar bakmak istedik.

Hyundai i10 Kasım ayı fiyatları

Hyundai i10 modelinin 4 farklı paket versiyonu bulunmaktadır.

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 300.576 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 329.298 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 339.887 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 355.328 TL olarak yazmaktadır.

2022 Haziran ayı fiyatları

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 315.000 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 353.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 365.000 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 382.000 TL olarak yazmaktadır.

Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 2.300 TL.

2022 Ocak ayı fiyatı aşağıdadır.

1.0 MPI 67 PS Jump paketi 240.857 TL olarak açıklandı. Bu model manuel vitesli seçeneğidir.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump paketli otomatik vitesli olan versiyonu ise 251.208 TL,

1.2 MPI 84 PS Sytle paket olanı ise otomatik vites seçeneği ile 258.958 TL,

1.2 MPI 84 PS Elite olan çift renkli versiyonu ise 262.316 TL

2021 Aralık ayı fiyatı

1.0 MPI 67 PS Jump modeli manuel vitesi 240.700 TL‘dir. Jump modeli en baz olanıdır. Aynı Jump paketin otomatik vitesli olan versiyonu ise 251.050 TL’dir.

1.2 MPI 84 beygir Style orta paket otomatik vitesli olan versiyonu ise 258.800 TL’dir.

1.2 MPI 84 beygir Elite paket çift renkli otomatik vitesli olanı ise 262.158 TL‘dir. Elite paket Hyundai i10’nun en dolu modelidir.