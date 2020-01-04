DC Karartma Nedir? Telefonunuz Destekliyor Mu?

DC karartma, telefona baktığımızda ekranın parlaklığının göze zarar vermeyecek şekilde gözükmesidir. Her telefon desteklemese de teknolojinin hayatımızda yer edinmesi ile birlikte birçok akıllı telefon DC karartma özelliğini desteklemeye başlamıştır.

Telefon ışığının doğru ayarlanamaması sonucu göz yorgunluğu, baş ağrısı ve migren krizleri ortaya çıkar. Buna karşın yapılması gereken şey ekran parlaklığının doğru ayarlanmasıdır. Fakat dışarıda güneş ışığından dolayı parlaklığı açmak zorunda kalmamız, içeride ise kısmak zorunda kalmamızdan dolayı her zaman doğru ekran parlaklığını yakalamamız kolay olmaz.

Telefon Parlaklığı PWM ile Düzenlenebilir

LCD veya OLED ekranlarda, ekran parlaklığını düşürmenin en kolay ve en ucuz yolu PWM’dir (Darbe Genişliği Modülasyonu). PWM ile düzenlenen ekran parlaklığı sayesinde ekran parlaklığı kolay bir şekilde kısılıp açılır. Bu durum hassas gözlere sahip olan kimselerin gözlerinin daha çabuk yorulmasına sebep olarak PWM’nin kısık olup olmaması bir işe yaramaz. DC Karartma özelliği tam olarak bu noktada işe yarar.

DC Karartma Özelliği

Çalışma mantığı olarak basit bir teknoloji gibi gözükse de aslında ileri bir teknolojiye sahip olan DC karartma teknolojisi her telefonda bulunmuyor. Bu özellik sayesinde ekran parlaklığı kolay bir şekilde ayarlanır. Telefondan gelebilecek zararlı ışınları engelleyerek göz yorulması, baş ağrısı gibi rahatsızlıkların önüne geçer.

Her Telefon Desteklemiyor

Her telefon bu özellikten yararlanamıyor çünkü her piksele ayrı bir güç harcayan akıllı telefonlar Amoled tipi ekranlara sahiptir. DC karartma özelliğinin açılması durumunda renk kaymalarının yaşanmaması için ileri teknoloji ile bu özellik hazırlanmış ve belirli telefonların kullanımına açılmıştır.

Destekleyen Telefonlar

DC karartma özelliğinden yararlanabilen cihazlar OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, Black Shark 2, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 8, Redmi K20 Pro, Redmi K20 ve Oppo Reno 10X Zoom gibi cihazlardır. DC karartma özelliği zaman ayarlı değildir ve kişi tercih ettiği zaman açıp kapar. Cihazın ayarlar bölümünden yardımcı cihazlara girilerek oradan DC Karartma özelliği bulunur. Sonrasında bu özelliğe girerek oradan DC karartma özelliği aktif hale getirilerek kullanılmaya başlanır.